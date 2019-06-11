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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو تحت رعاية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي، في ملتقى "بُناة مصر"، وذلك لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء، 16 يونيو الجارى.
وملتقى «بناة مصر» يبحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار كلا من ليبيا والعراق.
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