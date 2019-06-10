شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الآثار الفرعونية شاهدة على السبق المصري في مجال التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بينالي القاهرة الدولي الذي عاد للحياة بعد توقف دام لأكثر من ٨ سنوات بنسخته الثالثة عشر ويحل عليها الفرنسى العالمى جيرار جاروست كضيف شرف حيث طافت خلالها القاعات التي تحتضن الاعمال المشاركة بقصر الفنون، متحف الفن الحديث ومجمع الفنون بالزمالك في حضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وعمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق وعددا من السفراء العرب والأفارقة والأجانب.

Advertisements

وقالت عبدالدايم إن عودة البينالي تؤكد على ريادة مصر وتعكس مكانتها واهميتها في قلب العالم، وان عودة البينالى إلى الخارطة الثقافية يعكس إيمان الوطن بالدور الهام للقوى الناعمة في مد جسور التواصل مع دول العالم وقدرتها على تطوير المجتمع والارتقاء بالسلوك، وأضافت أن الأعمال الفنية تمثل ثقافات وأفكار وقضايا ورؤي من مختلف ارجاء الارض مشيرة إلى ردود افعال الفنانين المشاركين في نقل صورة حضارية إلى بلادهم عن مصر باعتبار البينالي بات معلما ثقافيا وسياحيا لها، ونوهت إلى إنها تخاطب العالم من خلال فنونها التي برعت فيها منذ فجر التاريخ حيث تمتعت بالسبق في مجال التشكيل ويشهد على ذلك عظمة الاثار الفرعونية التي توارثتها الأجيال من معابد ومنحوتات وصروح ما زالت تحتفظ بالكثير من رونقها، وقالت ان عنوان هذه الدورة «نحو الشرق» يوجه دعوة إلى فنانى العالم لزيارة مهد الحضارة واستلهام سحر الشرق وتقاليده وتاريخه في أعمال تثرى سجلات الابداع الإنساني.

من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية ان إقامة الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى تدعو للفخر وتبرز قوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات والصعاب التي تمت تجاوزها ليولد من جديد حدث عالمى ينافس نظرائه على الساحة الدولية ويواكب الإنجازات التي تشهدها البلاد حالياً في كافة المجالات.

وأوضح قوميسير عام بينالي القاهرة الدولي ان الدورة الثالثة عشر منه تتميز بالثراء الفني وتجمع في سيناريو العرض مختلف انواع الفنون التشكيلية التقليدية والحديثة وتستمر حتى ١٠ أغسطس المقبل .