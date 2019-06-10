شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «شباب الإسكندرية» يراجع استعدادات استضافة مباريات «أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، اجتماعا مغلقًا لبحث الاستعدادات النهائية لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تنطلق يونيه الجاري، وتستضيف الإسكندرية عددا من مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

وأضافت وكيل الوزارة أنه في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة، ممثله في مديرية الشباب والرياضه بالإسكندرية لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والمقامة في مصر، وحرصا على توفير أماكن للقاعدة العريضة من الجماهير لمشاهدة البطولة وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتوفير شاشات عرض كبرى لمشاهدة البطولة داخل المنشآت الشبابية والرياضية تقرر توفير شاشات عرض عملاقة في عدد كبير من مراكز الشباب والأندية الشعبية لإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة المباريات.

وضم الاجتماع الدكتور محمد رضا عرابي، وكيل المديرية للرياضة، ومديري فروع الشباب ومديري إدارات الهيئات والعلاقات العامة والشباب ومعاوني مكتب وكيل الوزارة لرفع حالة الاستعدادات القصوى بالإسكندرية حيث تحتضن المدينة مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

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ولفتت إلى أن الاجتماع استعرض مدى جاهزية مراكز الشباب بشاشات العرض الكبرى، لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية، مؤكدة أنه تقرر مشاركه حوالي ٢١ مركز شباب بشاشات كبرى، من إجمالي ٤٩ مركز شباب، مع مشاركة باقي مراكز الشباب من خلال شاشات عرض LCD إلى جانب مساهمة حوالي ١١ ناديا من الأنديه الكبرى بالإسكندريه بتوفير شاشات عملاقه لتغطية أحداث البطولة.

وقالت إن المديرية تستهدف مشاركة الأندية الشعبية بالإسكندرية لتعزيز قيم المشاركة الوجدانية وتوسيع قاعدة المشاهدة الجماعية، مشيرة إلى أننا نطمح في مشاركة المزيد من الأندية الشعبية، إيمانا بدورنا المنوط به نحو تغطية شتى بقاع المحافظة، واتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاهدة المجانية للبطولة.

وأوصت وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة تزيين مراكز الشباب والأنديه بالأعلام وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية كعامل جذب لشبابنا وأبنائنا البراعم، ودعما للحراك الوطنى والتفاعلى مع بطولة كأس الامم الإفريقية، مؤكدة على ضرورة فتح قاعات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب لحث أعضاء مراكز الشباب للتسجيل والحصول على الـ(fan I'd) أو بطاقه المشجع.

ووجهت «الشريف» بضرورة تفعيل قاعدة للبيانات داخل كل هيئة شبابية ورياضية بأسماء أعضاء الهيئة والمسجلين على الموقع.

وفي ختام الاجتماع أكدت وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأماكن والأجواء المناسبة التي تساعد المواطنين على الاستمتاع بمشاهدة المباريات لدعم المنتخب الوطني في مبارياته مع الفرق المشاركة بالبطولة المزمع إقامتها في مصر خلال الشهر الجارى داعية إلى رفع حالة الاستعدادات والمتابعة اللحظية من خلال غرف عمليات بالمديرية بدءا من اليوم وحتى نهاية البطولة لمتابعة كافة المستجدات أولا بأول.