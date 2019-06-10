شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. إعلان نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام سيجري إعلانها غدًا الثلاثاء.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح، وحققت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و65.22% للإعدادية.

وأعرب رئيس القطاع عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام التي وصفها بأنها «مبشرة للغاية»، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.