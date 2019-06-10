شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمسرح» يستحدث جائزة باسم لينين الرملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على استحداث مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملي، يمنحها المهرجان القومي للمسرح اعتبارا من الدورة القادمة في أغسطس المقبل.

وتأتي الجائزة بهدف خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد مبدعيها وتقديرا لإسهامات «الرملي» في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الحافل الذي امتد لما يقرب من نصف قرن تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أثرت في الحركة المسرحية بمصر.