شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صديق يكشف حقيقة هدم عقارات بشارع الجلاء ضمن مخطط تطوير ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، ما يتردد حول هدم عقارات بشارع الجلاء ضمن مخطط تطوير مثلث ماسبيرو.

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وقال صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «لا يوجد عقارات بشارع الجلاء من الأساس، سوى القنصلية الإيطالية، وفندق ولن يُهدما».

وتابع صديق: «خطة تطوير مثلث ماسبيرو ضغطت لتنفذ في 30 شهرا، والعمل مستمر».

وأوضح صديق أنه تمت إزالة 100 مدبغة بالعشوائيات، ونقلها إلى المنطقة الصناعية، معلقاً: «لم يعد أمامنا شيء صعب، فالحكومة تقدم بدائل مجحفة لها وليس للمواطن كما يحدث في الوقت السابق، فدائما تسعى لتحقيق السعادة للمواطنين وتتحمل رخامة البعض».