شكرا لقرائتكم خبر عن أمين واصف يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب 7 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب تراجع أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات.
وقال «واصف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إن «الأوضاع السياسية جزء من العوامل التي تتحكم في الأسعار العالمية للذهب، وهو ما ينطبق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزامه الدخول في مفاوضات مع المسكيك والصين، فضلا عن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، عدم نيته تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الحالية، مما أسفر عن تراجع أسعار الذهب عالميا».
وتابع: «تقييم مصر لقيمة الذهب مقابل الدولار يعد العامل المحلي الوحيد المتحكم في أسعار الذهب»، معلقاً: «لا يوجد تاجر يستطيع التحكم في أسعار الذهب».
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