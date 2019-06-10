شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: دعم المشروعات كثيفة العمالة بـ 141.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتورة نيفين جامع، قام بدعم المشروعات كثيفة العمالة بـ 141.2 مليون جنيه، ووفر 12.5 ألف فرصة عمل، من خلال إقامة 6485 مشروعا على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منذ تولى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، المسؤولية محافظاً لكفرالشيخ في أول سبتمبر 2018 حتى الآن.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لجهودهم المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.

وجاء ذلك بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشؤون المالية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس مجدى عبدالعظيم، مدير عام مشروعات البنية الأساسية، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة.