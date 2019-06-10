شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 102 متهم من أصدقاء «عفروتو» في الاعتداء على قسم المقطم لـ12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 102 متهم «مخلي سبيلهم» في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبدالحكيم، الشهير بـ «عفروتو» داخل حجز القسم، لجلسة ١٢ يونيو لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبداللطيف وحسام عبدالرسول.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت 102 متهم (مخلي سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.