شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على «رويترز»: تصريحات وزير قطاع الأعمال اجتُزئت من سياقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقبت وزارة قطاع الأعمال على ما نشرته وكالة رويترز من تصريحات منسوبة للوزير هشام توفيق، قائلة «إن من الصعب أن تنتعش البورصة في ظل معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحالية.. لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14% وفائدة 17 أو 18%.. وأنه يتحدث معتمرا قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير».

وأوضحت الوزارة أن الجملة المشار إليها أجتزأت من السياق الصحيح لكلمة الوزير التي استمرت لحوالي 20 دقيقة في ندوة عقدت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تناول خلالها تحليلا لآداء البورصة خلال 25 عاما عاشها كمحترف في سوق المال.

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وأشار الوزير أن البورصة قد ازدهرت خلال الربع قرن بصورة ملحوظة ولفترة طويلة مرتين جاءتا نتيجة لتكوين انطباع لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتطور نوعي في السياسات الاقتصادية، وذلك في ظل ظروف اقتصادية وسياسية أسهل كثيرا من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد من أوائل العقد الحالي والتي نتج عنها معدلات التضخم وأسعار فائدة عالية غير مواتية لجذب استثمارات.

كما أكد الوزير إلى وجود بنية تحتية جيدة في البورصة من نظام تداول جيد ونظم الإقراض الهامشي والتداول الإلكتروني والشورت سيلنج المتوقع تطبيقه قريبا، كما أشار إلى أهمية تقليل تكلفة التداول، وكذلك جذب شركات للقيد، وكذلك استمرار برنامج الطروحات الحكومية.

وقد شدد الوزير على أن الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية هي إصلاحات غير مسبوقة وينتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن التركيز على جملة في كلمة الوزير وعدم شرح السياق هو أمر غير مهني ومرفوض.