شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تنفيذ مشروعات الوزارة بمحافظات الصعيد (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم الاثنين، في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري تقاطع طريق القاهرة- الفيوم وهو كوبري علوي بطول 800 متر شاملا المطالع والمنازل، والذي وجه الوزير بالانتهاء منه أكتوبر القادم، بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ بوابة التحصيل الجديدة بأول طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، حيث وجه الوزير بالانتهاء منها أيضا أكتوير القادم.

ثم تابع الوزير اعمال تطوير طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة، وأكد ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، مشيرا إلى أن المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد، بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منها مخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، بينما الـ3 حارات الأخرى لباقي أنواع المركبات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه بطول ٢٣٠ كم (من القاهرة إلى المنيا) من المخطط الانتهاء منها يونيو ٢٠٢٠ .

Advertisements

ولفت إلى أن رصف الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالخرسانة، لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، موضحا أن الأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث.

وأكد أن الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- السويس»، و«شبرا- بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري، مضيفا أن هذا الطريق سيكون جزءا من محور إسكندرية/ كيب تاون.

ثم تفقد وزير النقل يرافقه محافظ المنيا أعمال تنفيذ محور سمالوط بمحافظة المنيا حيث تأتي الجولة في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية (٨ محاور على النيل تنفذها وزارة النقل).

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن محور سمالوط الحر يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار جنيه، والمخطط الانتهاء منه قبل 30/ 6 / 2020. مشيرا إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرًا، مضيفا أنه يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.