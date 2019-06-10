شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد «محور سمالوط» بالمنيا بتكلفة 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، جولاته لمحافظتي بني سويف والمنيا بتفقده محور سمالوط شمال مدينة المنيا بطول 24 كم وعرض 21 مترا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه ضمن خطة ربط شبكات الطرق بعدد من المحاور العرضية على مستوى الجمهورية.

تابع «الوزير» معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية «الكباري والأنفاق»، بالإضافة إلى أعمال الطرق وشدد على تكثيف العمل للانتهاء منه قبل 30 /6/2020.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرًا، مضيفا أنه يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.