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إخماد حريق اصطدام مروحية بمبنى فى مانهاتن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة إطفاء الحرائق بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم،الاثنين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الانتهاء من عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في موقع تحطم مروحية بالمدينة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن إدارة الإطفاء قولها إن عمالها سيظلون في موقع الحادث حتى إشعار آخر.

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ومن ناحية أخرى، أوضح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أنه لم تنتج أية إصابات للأفراد الذين كانوا متواجدين بالمبنى الذي اصطدمت به المروحية إلا أنه "تم إجلاء بعض الأشخاص".

وأوردت الشبكة أن إدارة الإطفاء في نيويورك أكدت أن الطيار لاقى حتفه إثر اصطدام الطائرة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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