شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق اصطدام مروحية بمبنى فى مانهاتن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة إطفاء الحرائق بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم،الاثنين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الانتهاء من عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في موقع تحطم مروحية بالمدينة.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن إدارة الإطفاء قولها إن عمالها سيظلون في موقع الحادث حتى إشعار آخر.
ومن ناحية أخرى، أوضح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أنه لم تنتج أية إصابات للأفراد الذين كانوا متواجدين بالمبنى الذي اصطدمت به المروحية إلا أنه "تم إجلاء بعض الأشخاص".
وأوردت الشبكة أن إدارة الإطفاء في نيويورك أكدت أن الطيار لاقى حتفه إثر اصطدام الطائرة.
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