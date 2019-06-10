شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء فى استاد القاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، استاد القاهرة، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها مصر الشهر الحالى.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أرضية الاستاد، التى تم الانتهاء من الأعمال بها، لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة، كما اطمأن على الانتهاء من تطوير غرف خلع الملابس للاعبين، كما تفقد ما تم من تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية.
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