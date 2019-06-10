شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام ستعلن غدا الثلاثاء.

وأكد رئيس قطاع المعاهد أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح، وحققت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و65.22% للإعدادية.

وأعرب رئيس القطاع عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام التى وصفها بأنها مبشرة للغاية، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.