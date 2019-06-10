المجلس العسكرى السودانى: اعتقال عدد من القوات النظامية بشأن أحداث الاعتصام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس العسكرى فى السودان، اعتقال عدد من القوات النظامية لتقديمهم إلى المحاكمة، بشأن أحداث الاعتصام الأخيرة. وبحسب قناة العربية، فأن المجلس الانتقالى يؤكد صدور النتائج بأحداث فض اعتصام مقر القيادة خلال 72 ساعة، مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة من تثبت إدانته فى أحداث مقر القيادة العامة فى الخرطوم. Advertisements وأكد المجلس العسكرى فى السودان، إنه لم يكن لديه أى رغبة فى فض الاعتصام أمام مقر القيادة فى الخرطوم.

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