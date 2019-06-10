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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول أول رحلات قادمة من كازاخستان إلى مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي، منذ قليل ، أولى رحلات قادمة دولة كازاخستان تابعة لشركة اير استانا ، من طراز B.767، قادمة من مطار ألماتى الدولى، على متنها عدد من السياح.
قالت مصادر بمطار شرم الشيخ إنه تم تسيير اليوم أولى رحلات شركة طيران اير استانا َ إلى مطار شرم الشيخ، على أن تسير الشركة 4 رحلات أسبوعيا، قادمة من دولة كازاخستان ترانزيت من ألمانيا.
والجدير بالذكر شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، نجحت في التعاقد على تقديم الخدمات لطيران اير استانا بمطار شرم الشيخ، عن طريق وكالة إيرو سيرفيس.
وحرص فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، وفريق محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على استقبال الركاب السياح القادمين على متن الرحلة، وتم استقبالهم بالورود داخل صالة الوصول، فيما تم رش المياة على جسم الطائرة فور وصولها المطار.
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