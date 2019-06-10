شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجمع 3 ملايين جنيه صكوك أضاحى و3 محافظات فى صدارة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن المحافظات الأكثر نشاطًا فى مشروع الصكوك خلال شهر رمضان 1440هـ، حيث جمعت مديرية أوقاف القاهرة: 330 صكًا، ومديرية أوقاف الغربية: 311 صكًا، ومديرية أوقاف البحيرة: 118 صكًا، ومديرية أوقاف الإسكندرية: 115 صكًا.

من جانبه قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة لمديرية أوقاف الغربية قدرها عشرون ألف جنيه كمحافظة القاهرة وتوزع بنفس طريقتها، علمًا بأن إجمالى ما تم تحصيله خلال شهر رمضان حتى تاريخه بلغ نحو ثلاثة ملايين جنيه .

وتستهدف الأوقاف جمع صكوك أضاحى بمبلغ 100 مليون جنيه، ضمن منظومة جمع 150 مليون جنيه صكوك خلال 4 سنوات، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إحياء سنة الأضحية ووضعها فى موضعها الصحيح فى أيدى المستحقين الفعليين، مع مراعاة جميع ضوابطها الشرعية، متابعة أنه قد استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة، حيث استفاد منه فى العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة – وفى العام الثانى أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث (الماضى) 678 ألف أسرة .

Advertisements

وشددت الأوقاف على أن الأضحية كاملة من المضحى إلى الفقراء والمحتاجين، حيث لا توجد أى مصاريف إدارية ولا إعلانية، مؤكدة حرصها على تقديم الخدمة بعزة وكرامة للمستحقين، ونؤمن بأن هذه هو حقهم، وخدمتنا لهم شرف وواجب شرعى ووطنى وإنساني.

وأرقام الحساب بالبنوك: البنك المركزى المصرى: (2/22222/450/9).. بنك مصر: (1400001009999999).. البنك الأهلى المصرى: (0013070465285400014)

وقررت الأوقاف صرف مكافأة قدرها (خمسون ألف جنيه) لأعلى مديريات الأوقاف تحصيلا لصكوك الأضاحى من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك تحفيزًا للعاملين بالأوقاف لبذل أقصى الجهد فى مشروع صكوك الأضاحى.

وقالت الأوقاف إن المبالغ المدفوعة للموظفين من أموالها الخاصة، دون مساس بمبالغ الصكوك التى تذهب بالكامل إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم توزيع المبلغ كمكافأة لمن يبذلون جهدا بارزا فى المشروع .