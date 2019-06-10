شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يستقبل محافظ المنوفية بكنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية اليوم، محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات حيث قدم التهنئة للبابا بمناسبة تدشين الكنيسة. كان قداسة البابا قد دشن اليوم كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات، التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمشاركة مطران الإيبارشية وعدد من أحبار الكنيسة، وتبادل قداسة البابا و المحافظ فى نهاية اللقاء، الهدايا التذكارية.

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