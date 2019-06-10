ضبط 4.5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

‏‫نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بحوالي 50 مليون جنيه.

البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير "كائنة بمنطقة العجمي بالإسكندرية"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوي ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد؛ وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 5000 كرتونة بداخلها 4,500,000 عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال، مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق، ودون موافقة الجهات المختصة.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ خمسون مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التهريب لحماية الاقتصاد الوطني.