القبض على فرد أمن لاتهامه بسرقة خزينة حديدية من نقابة الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهم يدعى "تامر. م" فرد أمن، لاتهامه بسرقة خزينة حديدية من نقابة الصيادلة.
وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من "عمرو. م" المدير المالي بنقابة الصيادلة، يؤكد فيه أنه عقب عودته من إجازة عيد الفطر، فوجئ بعدم وجود الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب بما فيها من أوراق ومبالغ مالية تقارب الـ 8820 جنيهًا، بالإضافة إلى طابعة أوراق.
وبالانتقال والفحص تم مناقشة العاملين بالمكتب وفحص خط سيرهم في فترة الإجازة، وفحص المترددين على المكتب بصفة دورية للتعامل مع الموظفين المتواجدين بالمكتب، ومناقشة أفراد أمن النقابة المعنيين بالفترتين الصباحية والليلية، وصولًا لأي معلومة تسهل الوصول إلى مرتكب الواقعة، كما تم مراجعة عدد من الكاميرات المتواجدة بالنقابة وكذلك الكاميرات الخارجية خلال فترة الإجازة للتوصل إلى الشخصيات التي ترددت على النقابة خلال هذه المدة.
وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة شخص يدعى "تامر. م. أ" فرد أمن، مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة.
تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي قدره 4600 جنيه، خزينة حديدية، ماكينة طباعة، حذاء جلد أسود اللون، صاروخ كهربائي ومطرقة وأجنة، بالإضافة إلى جميع الأوراق المتواجدة داخل الخزينة "شيكات ودفاتر شيكات صادرة من أحد البنوك".
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