"تأييد المؤبد لمتهمي أحداث مسجد الفتح وبراءة متظاهري المنوفية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة 102 متهم في أحداث "شغب مقتل عفرتو" لـ 12 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 102 متهمًا، "مخلي سبيلهم" لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لجلسة 12 يونيو.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلي سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بمحور "جوزيف تيتو"

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في محور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت على الفور أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

براءة 12 متهما بالتظاهر في المنوفية

قَبلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من 12 متهما على أحكام الحبس سنه مع الشغل لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتي أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة بمنطقة خزان المياه بمدينة السادات في المنوفية، وقررت براءة المتهمين.

وأسند للمتهمين أيضا، أنهم حازوا وأحرزوا طلقات حية مما يستعمل على الأسلحة النارية.

"الطعون العسكرية" تقضي برفض طعون المتهمين في أحداث سفارة النيجر

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من دفاع 9 متهمين على أحكام الإعدام، والسجن التي تراوحت من السجن 3 سنوات حتى المؤبد، في القضية المعروفة بخلية استهداف سفارة النيجر، التي أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.

كانت المحكمة العسكرية قضت بالإعدام شنقًا للمتهم "محمد جمال"، والمؤبد لـ4 آخرين، ومعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته.

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 17 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 17 يونيو الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

النقض تؤيد أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على متهمي "أحداث مسجد الفتح"

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

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كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

تأجيل محاكمة مرسي و28 آخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 16 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 16 يونيو.

وجاء قرار التأجيل، لتغيب المتهم رشاد بيومي لمرضه ودخوله المستشفى.

السجن المشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 4 في قضية "ثأر أوسيم"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين زغلول سعد، ومحسن زغلول، بالسجن المشدد 15 سنة، في إعادة محاكمتهما في قضية "ثأر أوسيم".

كما قضت المحكمة، ببراءة كلا من ماجد حافظ، وعماد جعفر، وماضي شوقي، ومجدي شوقي، وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم جعفر حنفي.

تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد على متهم بقضية "اقتحام شرطة كرداسة"

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى، على الحكم الصادر بحقه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة"، وقضت بتصحيح حكم الإعدام للمؤبد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في وقت سابق، حكما بالإعدام على المتهم، إلا أنه طعن بمفرده على الحكم أمام محكمة النقض، بعد أن أسند إليه في القضية اتهامات مع 22 آخرين أمام نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، باقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب.

الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهمين في قضية "العائدون من ليبيا"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "العائدون من ليبيا".

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

أشعلا النيران في جثته.. تفاصيل مقتل سائق سيارة ميكروباص في الشروق على يد شقيقين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، لغز العثور على جثة سائق متفحة داخل سيارته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكي وحلاق، وأنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات سابقة وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالم الجريمة.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوي دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق.

في بلاغ للنائب العام.. المهن التمثيلية تطالب التحقيق مع شخص مجهول زور بيانا منسوب إليها

تقدم الممثل القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول نشر وروج منشورا عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" (فيس بوك)، ونسبه إليها، مضمونه أن النقابة تحذر من بعض الأسماء المطلوبين للتحقيق معهم في قضايا نصب وتزوير باسم النقابة، وإنتاج أعمال منافية للآداب.

وقال شعبان سعيد المحامي، المستشار القانوني للنقابة في بلاغه الذي حمل رقم 7899 لسنة 2019، إن "البيان" المزور والمنسوب للنقابة، حذر الوجوه الجديدة من عدم التعامل مع عدد من النقابيين، وأن التعامل يكون من خلال النقابة، والجهات المعتمدة منها، وذكر عدد من الأشخاص المطلوب التحقيق معهم.

أهدروا مليارًا و304 ملايين على الدولة.. إحالة 22 موظفًا بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 22 متهماً من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الاثنين، أن الإحالة تأتي على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد ٤٣ قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين جنيه.