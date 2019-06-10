محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين "م .ع" و"م .ف"، في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.