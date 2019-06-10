تجديد حبس متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين "م .ع" و"م .ف"، في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.