ضبط 18600 قرص مخدر بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫نجحت خدمات التأمين بميناء القاهرة الجوي، في إحباط محاولة تهريب 18600 قرص مخدر، حاول أحد الركاب تهريبها بداخل بعض المأكولات بإحدى حقائبه.

تمكنت الخدمات المعينة من إدارتي "البحث الجنائي، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، من ضبط أحد الركاب (سائق– مقيم بدائرة مركز مغاغة بالمنيا)، وبحوزته 18600 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر، مخبأة داخل بعض المأكولات -لحوم وطيور مُجمدة- بداخل إحدى حقائبه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها.