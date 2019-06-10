تأجيل محاكمة 102 متهم في أحداث "شغب مقتل عفرتو" لـ 12 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 102 متهمًا، "مخلي سبيلهم" لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لجلسة 12 يونيو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

Advertisements

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلي سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب "عفروتو " داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.