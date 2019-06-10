إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بمحور "جوزيف تيتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين، أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في محور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت على الفور أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.