رئيس الوزراء يتفقد استاد القاهرة لمتابعة الترتبيات النهائية لانطلاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية ليلية لاستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الزيارة تهدف للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الافتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد إجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الاستاد، وتفقد أيضًا حالة الطرق المؤدية إليه، والتي جرى الانتهاء من تطويرها.

وتابع رئيس الوزراء، انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي جرى تنفيذها في استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته.

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وأكد مدبولي على تقديره للجهود التي تبذل في هذه الفترة من مختلف عناصر العمل والجهات المسئولة، لافتًا إلى أن هذه البطولة تعدُ فرصة ذهبية لإظهار قدرة مصر الكبيرة على التنظيم والإعداد، وتحقيق الإنجاز في وقت قياسي، وهو أمر ليس جديدًا على هذا البلد.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه أن تكون البطولة دفعة إيجابية لرياضة كرة القدم المصرية بفضل ما تم من تطوير للملاعب المصرية وتوفير التجهيزات على أعلى مستوى.

وشدد مدبولى على ضرورة إجراء التجارب اللازمة لإضاءة الاستاد، والشاشات الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بكافة منطقة الاستاد.

جاء ذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربى، والشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.