انطلاق ملتقى "بُناة مصر" تحت رعاية السيسي.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، يوم الأحد القادم 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في الملتقى 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة. ويبحث ملتقى "بناة مصر" فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق.

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