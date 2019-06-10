"القومي للمرأة" يناقش الموازنة الجديدة والمؤتمر الإقليمي للقضاء الزواج المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اجتماعه الدوري بحضور أعضاء المجلس، لاستعراض موازنة المجلس القومي للمرأة 2019- 2020 والمؤتمر الإقليمي حول تمكين المرأة.

وأشارت مرسي في بيان مساء الإثنين، إلى إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

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وأكدت أن اللجنة ستنظم مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل 13 يونيو بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

واستعرض الاجتماع، موازنة المجلس القومى للمرأة 2019-2020، والمشروعات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن عقد اجتماع وزاري استشاري غير رسمي حول تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي، وعقد المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى للقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث منتصف شهر يونيو الجاري.