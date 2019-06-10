البابا تواضروس يستقبل محافظ المنوفية للتهنئة بتدشين كنيسة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات اليوم الإثنين، محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، الذي قدم له التهنئة بمناسبة تدشين الكنيسة.
ودشن البابا، اليوم كنيسة السيدة العذراء التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمشاركة مطران الإيبارشية وعدد من أحبار الكنيسة.
وتبادل البابا والمحافظ في نهاية اللقاء الهدايا التذكارية.
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