أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد ستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد ستاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها.

وتم تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الأستاد.