أخبار مصر | النقل: الانتهاء من كوبري تقاطع طريق "القاهرة – الفيوم" أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: الانتهاء من كوبري تقاطع طريق "القاهرة – الفيوم" أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل، جولة تفقدية اليوم في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة النقل، أكد أنه تفقد أعمال تنفيذ كوبري تقاطع طريق القاهرة - الفيوم وهو كوبري علوي بطول 800 متر شاملا المطالع والمنازل والذي وجه الوزير بالانتهاء منه أكتوبر القادم بالإضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ بوابة التحصيل الجديدة بأول طريق القاهرة /أسيوط الصحراوي الغربي حيث وجه الوزير بالانتهاء منها أيضا أكتوبر المقبل.

ثم تابع الوزير أعمال تطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث تفقد قطاعات المشروع المختلفة.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، مشيرة إلى أن المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد، بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، بينما الـ3 حارات الأخرى لباقي أنواع المركبات، لافتة إلى أن المرحلة الاولى منه بطول ٢٣٠ كم (من القاهرة الى المنيا)، ومن المخطط الانتهاء منها يونيو ٢٠٢٠.

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وأكد أن الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة - الإسكندرية»، و«القاهرة - السويس»، و«شبرا - بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحري، مضيفة ان هذا الطريق سيكون جزءا من محور إسكندرية /كيب تاون.

وأضاف البيان أنه وزير النقل، يرافقه محافظ المنيا، تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط بمحافظة المنيا، حيث تأتي الجولة في إطار خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية (٨ محاور على النيل تنفذها وزارة النقل).

وأشارت الوزارة، إلى أن محور سمالوط الحر يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار جنيه، والمخطط الانتهاء منه قبل 30/ 6 / 2020، مشيرة إلى أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بحيث يكون محورًا حرًا، مضيفا أنه يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.