أخبار مصر | وزير النقل لعمال ورش "أبو راضي": "زودوا الإنتاج.. أزودلكم الحوافز" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل لعمال ورش "أبو راضي": "زودوا الإنتاج.. أزودلكم الحوافز" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد وزير النقل على أحد مطالب عمال ورش كوم أبو راضي والمختصة بعمل عمرات العربات القطارات، حول زيادة حوافز الإنتاج لهم، قائلا: "زودوا الإنتاج عشان أزودلكم الحوافز.. لكن ماتزودوش الشغل وتطالبوني أزود الحوافز؟"

كما أوضح عدم رضاه عن عدم وجود زيادة في إنتاجية الورش من عمرات العربات عن الزيارة الأولى له للورش، والتي كان قد طالب فيها بزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل يرافقه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ورش كوم أبو راضى ببني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات الركاب الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة، بالإضافة إلى عمليات التطوير الشامل للعربات.