أخبار مصر | رئيس الوزراء يُتابع موقف توصيل المرافق للمُجمعات الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يُتابع موقف توصيل المرافق للمُجمعات الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف القطع توصيل المرافق للمجمعات الصناعية، وخطة الطرح للمستثمرين الصناعيين، وكذا قطع الأراضي الصناعية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي بعض الجهات.

وأكد رئيس الوزراء أن النهوض بالصناعة يأتي على أجندة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تكليفاً واضحاً من الرئيس بإعداد خريطة صناعية بكل الأراضي الصناعية الجاهزة على مستوى الجمهورية ، بحيث تكون متاحة إلكترونياً، ويكون بإمكان أي مستثمر سواء بالداخل أو الخارج، الإطلاع على فرص الإستثمار الصناعي من خلال شبكة المعلومات الدولية والحجز الإلكتروني، وأكد رئيس الوزراء أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف توصيل المرافق للمجمعات الصناعية، وخطة الطرح والترويج على المستثمرين الصناعيين، وكذا المناطق الاستثمارية الصناعية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة هو الجهة المكلفة بإعداد هذه الخريطة، وبدأ بالفعل في تسلم كل البيانات من الجهات المختلفة، حيث سلمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضيها، وكذا هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، وتستكمل المحافظات تسليم الأراضي المتاحة لديها حالياً.

من جانبه أشار وزير الصناعة إلى إنه تم توفير أكثر من 200 مليون جنيه لتوصيل المرافق اللازمة للمجمعات الصناعية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها تباعاً، ويتم تحويل التمويل اللازم للمحافظات، كما أن التمويل الخاص بالمجمع الصناعي بمرغم بالإسكندرية، وكذا الغردقة بالبحر الأحمر، أصبح جاهزاً، ويتم استكمال الباقي تباعاً.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك برنامج زمني لتوصيل المرافق للمجمعات الصناعية المختلفة، ونتابع أعمال التنفيذ بصورة دورية.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه فيما يخص المجمع الصناعي بمرغم، فهناك تنسيق كامل مع شعبة البتروكيماويات فيما يخص الاستخدامات الخاصة به، وكذا يتم التواصل فيما يخص مصانع البحر الأحمر، بالأنشطة والصناعات التي تحتاج إليها المحافظة، وسيتم التنسيق لتوفير التمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وأضافت جامع أنه يتم التنسيق أيضاً مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن طرح 256 مصنعاً جاهزاً في مدينة العاشر من رمضان، وسيتم الإعلان عن شروط الإستهداف قريباً، والأنشطة المطروحة هي الصناعات الهندسية، والغذائية، وهناك تيسيرات مطروحة في السداد.

من جانبها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من المُصنعين في الصناعات المختلفة، وتم الاتفاق معهم على مُدخلات الانتاج المطلوبة، والتي يتم تحديدها كأنشطة في الصناعات التي تم تخصيصها في المجمعات الصناعية، وهناك تنسيق كامل في هذا الملف.

وعرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول القطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها، مشيراً إلى أنه فيما يخص مدينة العاشر من رمضان، فقد تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يتم تصميم المرافق الداخلية للقطع المُشار إليها، وقد تم تصميم الطرق، وجار الإنتهاء من تصميم المياه والصرف، ومتوقع الإنتهاء من تنفيذ المرافق بنهاية مارس 2020.

وفيما يخص مدينة برج العرب الجديدة، فقد تم تخطيط شريحة جديدة موازية لشريط المطار من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاضافة الى المناطق السابق تخطيطها من قبل، وجار تنفيذ المرافق ومتوقع الإنتهاء فى يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يخص مدينة السادات، فقد تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة إلى عدد ( 1075 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومُتوقع الإنتهاء من تنفيذ المرافق فى ديسمبر2019، وبخصوص قطعة الأرض رقم (6-9) فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بتخطيطها، وتم إعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفيما يتعلق بمدينة بنى سويف الجديدة، فهناك 1000 فدان جار تخطيطها ومتوقع الإنتهاء من المرافق في يونيو 2021.

وفيما يتعلق بمدينة 6 اكتوبرالجديدة، أكد وزير الإسكان أنه بخصوص تخطيط مساحـــــة ( 1100 فدان ) من المدينة على طريق رئيسى الى قطــــع اراضى بمساحـــــة ( 2000م2 : 15000 م2 ) فقط تم التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجار تنفيذ المرافق، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المرافق تباعأً بدءاً من يونيو 2020 حتى يونيو 2021. وحول مدينة العلمين الجديدة، فإنه جار تنفيذ المرافق لمساحات تتراوح من ( 2 مليون م2: 2.7 مليون م2 كمطور صناعي )، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المرافق تباعا من يونيو 2020 حتى يونيو 2021.