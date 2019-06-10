مصر | إحباط ترويج 20 ألف قطعة شيكولاته مجهولة المصدر في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 20 ألف قطعة شيكولاته مجهولة المصدر في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات والشيكولاتة، بمدينة 6 أكتوبر، وضبط داخله 20 ألف قطعة معمول وشيكولاتات مجهولة المصدر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، بإنتاج وتصنيع حلوي الأطفال وشيكولاتات من خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك البشري، ومنتهية الصلاحية.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة مكوة من ضباط وأفراد الإدارة بالتنسيق مع مفتشي التموين ومداهمة المصنع المشار إليه وضبط داخله، 20 ألف قطعة معمول وبسكويت، وشيكولاتات، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، بإجمالى وزن 4 أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.