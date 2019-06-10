مصر | سائق يطعن والدته ويحاول الانتحار بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يطعن والدته ويحاول الانتحار بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام شاب يعمل سائق بالأجر بطعن والدته بدائرة قسم البساتين بسبب خلافات مادية بينهما، أدت الى قيام الأول بطعن الثانية، ومحاولة الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تلقى كلآ من النقيب أحمد مختار والنقيب أحمد مصلح معاونى مباحث قسم البساتين، بلاغ من الأهالى يفيد بمحاولة شاب يدعى "أحمد.م" 27 عام قتل والدته عن طريق قيامه بطعنها عدة طعنات كادت أن تنهى بحياتها، وتم نقلها الى المستشفى نظرآ لحالتها لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الحادث وأدعى فى بداية المناقشة أنه قام بذلك نظرآ لظروف مادية بينه وبين والدته، وأنه حال نشوب مشادة كلامية بينهما، حاول أن يكبح جماحها فقام بتسديد عدة طعنات لها وحاول الانتحار، وتم إخطار اللواء محمد منصور بالواقعة، وتحرر محضر بذلك.