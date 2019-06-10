شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع «فايبر» في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر الإسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب.

Advertisements

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، بلاغًا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، مفاده اشتعال النيران لإنتاج وبيع منتجات الفايبرجلاس بمنطقة قلما بقليوب، وانتقل على الفور المقدم احمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ 8 سيارات الإطفاء.

وتبين أن الحريق نشب في مصنع ومعرض للفايبر جلاس على مساحة حوالي 600 متر ملك «م. ع» ولم يتسبب في وقوع أي إصابات بشرية بين العاملين داخل موقع معرض سوى حريق بعض لعب الأطفال.

وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.