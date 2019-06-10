شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وافقت خلال اجتماعها الشهري الذي عقد اليوم 10 يونيو 2019 على تقرير اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن اللائحة ودراسة الجدوى والزيارة الميدانية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.

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وقال «الكردي» في بيان، الاثنين، إن اللجنة وافقت بالإجماع على ما جاء بالتقرير وبالتالي سوف يتم إخطار المجلس الأعلى لاتخاذ إجراءات استصدار الجمهورى بإنشاء الكلية.

وأشاد «الكردي» بجهود أعضاء اللجنة المتميزة وإنجازهم لجميع المهام المتعلقة باعداد اللائحة المبنية على الجدارات ودراسة الجدوى، وذلك خلال وقت قياسي، نتج عنه إشادة اللجنة الثلاثية بفكرة الكلية وبالبرامج الدراسية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية الجديدة ستكون بلا شك إضافة مميزة للجامعة وسوف تنافس كلية الهندسة في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وتبدأ في استقبال طلابها في شهر سبتمبر المقبل، في 5 برامج متطورة وحديثة، ذات محتوى تعليمي مبتكر ومرتبطة بالصناعة ووفقا لاحتياجات سوق العمل والمهن المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات.