شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: «بطاقة المشجع» إنجاز كبير وتدشن لعودة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع كل التفاصيل المتعلقة باستضافة مصر لأمم إفريقيا بدقة بالغة، وسأل عن كافة وأدق التفاصيل، وكذلك وضع الملاعب والطرق المؤدية للملاعب، والفنادق المحيطة وأماكن معيشة الوفود والتغطية الإعلامية والنقل التليفزيوني والإضاءات ونوعية الملاعب والنجيلة الحديثة، وكل هذه التفاصيل تم بحثها بشكل دقيق جدًا وهناك إنجاز كبير جدًا، والحدث سيعكس التطور الكبير الذي تشهده مصر وعجلة التنمية الهائلة.

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وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، أنه تمت دراسة بطولة 2006 وأبرز المشاكل وكيفية تلافيها، وكذلك منظومة التذاكر ودخول الجماهير، وحصولها على تذاكر المباريات.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للتذاكر من خلال «بطاقة المشجع» ستكون من أكبر مكاسب البطولة المقبلة، وهذا الأمر إنجاز كبير جدًا ويدشن لمرحلة جديدة تتأسس على ممارسة فعلية ستكون ناجحة، وهى مرحلة جديدة للمستقبل بالنسبة للملاعب وعودة الجماهير في مصر.

وذكر أن البطولة الحالية هي الأكبر في تاريخ البطولات الإفريقية حيث تضم 24 فريقًا بدلًا من 16 فريقا في البطولات السابقة، كما أنها مليئة بالنجوم الدوليين وفى مقدمتهم نجم مصر الدولى محمد صلاح، مضيفًا أن هناك منظومة متكاملة في كل الملاعب ومراقبة كامل بالكاميرات على أحدث المستويات التقنية من خلال التعرف عن طريق الوجه.