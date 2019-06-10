شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الياسمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاثنين، المخطط التفصيلي لمدينة الياسمين والواقعة شرق مدينة ملوي على مساحة 560 فدانا حيث سيتم إنشاء مشروع إسكان متكامل الخدمات والمرافق بها.

وقال المحافظ إنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي في مساحات قطع الأراضي وتخصيص حي كامل للإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

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وأكد المحافظ أن المشروع سيساهم بشكل كبير في الخروج من الحيز العمراني الضيق إلى المدن الجديدة، من خلال مشروع حضاري تم تخطيطه وتصميمه، بشكل راق، يستفيد منه أبناء المحافظة وسيتم العمل على تنفيذه في أقرب وقت.

وأوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية، أن المشروع يضم مناطق اسكان (متميز- متوسط - اجتماعي)، مناطق استثمارية وترفيهية، مركز خدمات تجاري، خدمات عامة، مناطق حرفية بالإضافة للمرافق العامة.

وتقع مدينة الياسمين في منتصف وصلة مدخل مدينة ملوى المتفرعة من الطريق الصحراوي الشرقي الرابط بين محافظتي المنيا وأسيوط.