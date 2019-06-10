شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات ميدانية للبدء فى تسجيل واعتماد منشأت التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تجرى حاليا زيارات مبدئية لتقييم المستشفيات الراغبة فى الحصول على الاعتماد على أن يتم تسجيلها أولا ثم اعتمادها، وفى حالة رصد أى ملاحظات سيتم منحها مدة إضافية لتجاوز تلك الملاحظات لضمان التسجيل والاعتماد.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل لـ"الخليج 365"، أنه يتم تسجيل المنشأت الطبية أولاً، ثم الاعتماد خلال عام من التسجيل، على أن يٌجدد الاعتماد كل 3 سنوات، مشيراً أن عدد المنشآت الطبية التى تقدمت للتسجيل والاعتماد فى الهيئة.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد بها 11 مستشفى حكومى و35 وحدة رعاية أساسية ستؤدى الخدمات أيضا للمنتفعين وبأعلى درجات الجودة .