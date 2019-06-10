شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: هبوط اضطرارى وراء حريق مروحية فى مانهاتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أندرو كيومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطرارى للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق. وأضاف أندرو كيومو، أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى. وتابع حاكم نيويورك: هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد؛ فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.

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