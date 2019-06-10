شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: مقتل شخص فى حادث تحطم مروحية اصطدمت بمبنى فى مانهاتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية مقتل شخص في حادث تحطم طائرة مروحية حاولت الهبوط على سطح مبنى في مانهاتن.

وصرح رئيس هيئة الطيران الفيدرالى لشبكة " ABC نيوز فى الولايات المتحدة، مقتل شخص أثناء ارتطام مروحية بسطح المبنى الذى يقع في شارع 7 بين الشارعين 51 و 52 الواقع فى منهاتن بنيويورك أثناء هبوطها على سطحه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مؤشر على أنه حادث ارهابى .

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وفقًا لمسؤولي إدارة الإطفاء في نيويورك أدى الارتطام الشديد إلى نشوب حريق هائل ، فيما هرعت قوات الدفاع المدنى لمكان الحادث للمشاركة فى عمليات الإطفاء.