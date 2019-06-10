شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. البرلمان يصوت نهائيا على خمسة مشروعات قوانين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه غدا مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتورعلى عبد العال الموافقة النهاية على خمس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان قد وافق عليها في مجموعها خلال جلسات يوم الأحد والاثنين، وتم تأجيل اخذ الموافقة النهائية عليها لجلسة الثلاثاء لأن منها اربعة قوانين مكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليها إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهذه القوانين هى: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979(مكمل للدستور) 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.(مكمل للدستور ( Advertisements 3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،(مكمل للدستور) 4- مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.(مكمل للدستور) 5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،(غير مكمل الدستور، (.

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