شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اصطدام مروحية أمريكية بمبنى فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة إطفاء الحرائق فى مدينة نيويورك الأمريكية،الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فى مبنى بمنهاتن. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..































































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