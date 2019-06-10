شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتيجة التحقيق في واقعة تصوير طالبة دمياط امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، من التحقيقات الخاصة بالطالبة «ر.ط.ح» في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها «شقيقتها».

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وذكر بيان، الاثنين، أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة والمسؤولين عن اللجنة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها، وصدور قرار باستبدال المرافق للطالبة بشخص آخر، ومجازاة «م.م.ب» رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية.

كما قررت الوزارة مجازاة كل من «ط.م.خ» مراقب الدور، و«ع.أ.أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.