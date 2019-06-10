شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تسترد أرضا بـ300 مليون جنيه لصالح صندوق حق الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استردت محافظة الإسماعيلية قطعة أرض سبق تخصيصها لصالح إحدى شركات الملابس الجاهزة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث منذ عشرات السنين، وذلك من خلال التفاوض مع بنك قناة السويس وتوقيع عقد بروتوكول تعاون فيما بين المحافظة والبنك والذى تم بمقتضاه الاتفاق على تنازل البنك عن نسبة 50 % من المساحة لصالح المحافظة، والتى تقدر قيمتها بنحو ما يزيد عن 300 مليون جنيها تخصص عند بيعها والاستفادة منها لحساب صندوق حق الشعب.

وكانت المفاوضات استمرّت على مدى أكثر من عام وبدأت في عهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية السابق واستمرت حتى عهد المحافظ الحالي اللواء حمدي عثمان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن حتمية استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها وعدم السماح لأي جهة أو أفراد بوضع اليد على أي أملاك للدولة دون سند قانوني من الدولة.

وجرى توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والبنك في مؤتمر موسع وفي حضور حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة البنك ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد والمستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة وسعاد حامد مدير عام الشؤون القانونية.