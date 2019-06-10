شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية»: 65% من مستشفيات بورسعيد سجلت للاعتماد بمنظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن 65% من المستشفيات الحكومية ببورسعيد تقدمت للتسجيل للاعتماد حتى تكون جاهزة للدخول في المنظومة التي سيتم تنفيذها في المحافظة بداية الشهر المقبل.

وكشف رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، أن مستشفيات محافظة بورسعيد والبالغ عددها 11 مستشفى حكومي و3 خاص و35 وحدة رعاية أساسية، لم تحصل أي منها على الاعتماد من الهيئة، مؤكدا في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش ورشة عمل الغرفة الفرنسية حولة منظمة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بزيارات مبدئية لتقييم المستشفيات الراغبة في الحصول على الاعتماد، وفي حالة رصد أي ملاحظات سيتم منحها مدة إضافية لتجاوز تلك الملاحظات لضمان الحصول على الاعتماد قبل الدخول في المنظومة.

وأضاف إسماعيل، أنه يتم تسجيل المنشأت الطبية أولاً، ثم الاعتماد خلال عام من التسجيل، على أن يٌجدد الاعتماد كل ٣ سنوات، مشيرا أن عدد المنشآت الطبية التي تقدمت للتسجيل والاعتماد في الهيئة حتى الآن 75 منشأة طبية، 60% منهم مستشفيات حكومية وجامعية، مؤكدا أن الرقابة والمتابعة مستمرة دون انقطاع على كل المستشفيات، ضمانا لتوفير خدمة صحية مميزة للمريض.

Advertisements

وشدد رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحية، على وجود رقابة ومتابعة قوية تمنع وجود أخطاء بالمنشأت الصحية وتحمي المريض، وتضمن مستوى مميز من الرعاية الكاملة وفي مناخ صحي مميز، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي، مشروع دولة، وهناك دعم كامل من القيادة السياسية له.

من جانبه قال الدكتور خالد نوري رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات ادارة منظومة التأمين الصحي الشامل، إن أي مواطن بوسعيدي في حاجة لخدمة طبية سيحصل عليها ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأضاف قائلاً: «أي مواطن في بورسعيد أنا ملزم بعلاجه من أول يوليو المقبل».

وأشار، أن منظومة التأمين الصحي تكفل العلاج بالخارج لكل مريض لا يتوفر له علاج في مصر، مشيرا أن نسبة السفر للعلاج في الخارج ليست كبيرة، خاصة وأن لدينا أطباء وكفاءات وخبرات طبية مميزة.

وأوضح «نوري»، أن العلاج على نفقة الدولة حاليا يقوم بدور سفر الحالات التي تحتاج للخارج، مضيفاً أن هناك موارد مالية مخصصة إلى ذلك والمنظومة الجديدة تضمن العلاج لكل الفئات.