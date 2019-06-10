شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة «اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق جهاز حماية المستهلك نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين، الاثنين، استكمالاً للإجراءات الرقابيه التي يتخذها جهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق من خلال سيارات حمايه المستهلك «الضبطيه القضائية، التي تجوب الأسواق والمناطق التجاريه، وخطه جهاز حمايه المستهلك لحل شكاوى المواطنين من خلال مبادرات اليوم المفتوح التي يطلقها الجهاز يوم الإثنين الثاني من كل شهر.

أعلن اللواء راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك عن انطلاق نسخه جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين اليوم الإثنين بحضور كافه الشركات والأطراف المعنيه بالمنظومه الاستهلاكيه.

Advertisements

أكد رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى وهموم المواطنين من خلال تلقي شكواهم عبر وسائل تلقي الشكاوى المختلفه للجهاز، وأيضاً في إطار ضبط الأسواق من خلال سيارات حمايه المستهلك «الضبطيه القضائيه»، التي تجوب الأسواق والمناطق التجاريه ليكون هناك تكامل ومتابعه مستمرة وتنسيق تام بين الجهات المعنيه للقضاء على أي ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.

أشار «عبدالمعطي»، إلى أن خطة الجهاز تأتي تماشياً مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقاً لما جاء بالبرنامج الحكومي الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن تخفيض زمن الاستجابه في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأهاب «عبدالمعطي» بالسادة المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الإليكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق الاليكتروني المتاح على متجر الهواتف الذكيه Google play.

كما أكد رئيس الجهاز على استعداد الجهاز التام لتلقي كافه الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلاميه والمواقع الاليكترونيه والصحفيه.