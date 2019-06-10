شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ومحافظ المنوفية يشهدان تدشين كنيسة العذراء في السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الاثنين، تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة السادات، بحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والسادات، واللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، ورئيس جامعة السادات، ورئيس جهاز مدينة السادات، ووكيل وزارة الأوقاف، ووفد من بيت العائلة، ولفيف من الآباء والأساقفة الأجلاء .

وبحسب بيان، شهد التدشين صلوات عدد من الآباء بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل ورش بناء الهيكل بالماء المقدس، وحمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم والمذبح القبلى اسم الشهيدة مارينا والقديسة مريم المصرية والمذبح البحري اسم رئيس الملائكة ميخائيل.

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وقدم المحافظ التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة تدشين الكنيسة، وأعرب عن سعادته بتشريف البابا تواضروس المنوفية أرض العظماء والقادة، وما لمسه من بهجة وسرور في أحد دور العبادة، موجها رسالة تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومؤكدا أن افتتاح هذه الكنيسة يعد رسالة للعالم أجمع على أن مصر كلها جسد واحد.

من جانبه أشار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن يوم افتتاح أي كنيسة هو يوم مساهمة في بناء الإنسان على أرض مصر حيث أن المؤسسات الدينية هي أهم مصادر تربية الإنسان، لذا فإن إنشاء دور العبادة هو إضافة إلى قوة مصر ومساهمة في تكوين المواطن الصالح، معربا عن سعادته بتدشين الكنيسة ومتمنيا التواجد المستمر لروح الوحدة الوطنية والبهجة والسرور في حياة كل المصريين .

وتبادل محافظ المنوفية والبابا تواضروس درعي المحافظة والكنيسة، وعقب تدشين الكنيسة تفقد المحافظ والبابا تواضروس الثاني مصنع تي- اجيا للمصنوعات الخشبية حيث تفقدا الورشة ونماذج من الأعمال الخشبية التي نالت إعجابهما وأشادا بجودتها.